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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاتحادي الديمقراطي: انعقاد قمة الجوار السوداني يؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي

معتز الفحل الأمين
معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي

قال معتز الفحل الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، إن  توقيت انعقاد قمة الجوار السوداني  يعتبر مثالي جدا جاء في ظل الظروف التي تمر بها السودان،  فجاء بعد ٣ أشهر من استمرار الصراع في السودان، مضيفا أن الحضور الرفيع من القادة والزعماء هو أنتصار دبلوماسي كبير لمصر ويؤكد ثقل مصر الإقليمي والدولي، فإن العالم كله يعرف أن العلاقة بين مصر والسوادن علاقة تاريخية وأجتماعية وسياسية وأقتصادية، والمكان الطبيعي للحوار حول الأزمة السوادنية هي " مصر" وهي تعبير حقيقي وصادق من مصر قيادة وشعبا في الإهتمام بالشعب السوداني والقضية السودانية.

تدخل مصر والدول الجوار لإيقاف التصعيد بالسودان

وفي هذا السياق، أكد الفحل خلال لقائه في برنامج “هذا الصباح” المذاع على فضائية" أكسترا نيوز"، أن وقف التصعيد المطروح من خلال مؤتمر القمة المجتمع فيها دول الجوار بهذا الثقل السياسي للدول المجاورة فإن الدول الجوار لديها أتصالا مباشرا مع طرفي الازمة في السودان، وهذه المبادرات في جدة وغيرها من الدول ظهر نتائجها أمس في قمة السوادن وهذا يوضح أن الدول الجوار الصديقة متأثرة بالأزمة وأن تدخل روؤساء الدول بنفسهم له تأثيره المباشر، وذلك لان إيقاف التصعيد يحتاج آليات حقيقية على أرض الواقع، ودول الجوار هي التي يمكنها أن توقف التصعيد لارتباطها المباشرة بقادة العمل السياسي بالسودان بالرئيس برهان وحميدتي باعتبراهم هم طرفي النزاع الاساسي في السودان.

 

ولفت الأمين العام السياسي للحزب الاتحادي الديمقراطي، إلى أن الآليات المقترحة في القمة هو الاتصالات المباشرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ودول الحوار بما لديهم من تواصلات، وأن ظهور هذه الدول بهذه الخطابات الواضحة يوجد بها رسائل واضحة لطرفي الصراع في السوادن وتأكيده بأنهم  يتحملوا المسؤولية بإيقاف القتل والتدمير والتشريد للشعب السوداني وضرورة وقف إطلاق النيران.

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