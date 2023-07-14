أخبار مصر على مدار 24ساعة.. إنجاز اتفاق سد النهضة خلال 4 أشهر

أخبار مصر.. انفقت مصر وإثيوبيا على الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله وبذل الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال 4 أشهر.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



السيسي ينهي الجمود.. مصر وإثيوبيا يتفقان على حل أزمة سد النهضة في 3 خطوات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، اليوم 13 يوليو 2023، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما.

القباج تشهد حفل تكريم مديريات التضامن الاجتماعي في برنامج "مودة" لتأهيل المخطوبين

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حفل تكريم مديريات التضامن الاجتماعي الفاعلة في المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" لإعداد المخطوبين والمقبلين على الزواج

قرار عاجل من مصر وإثيوبيا لإنهاء أزمة سد النهضة خلال 4 شهور

شهدت مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا تطورا جديدا اليوم بعد فترة من الجمود، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي و آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، لاستئناف المناقشات.

استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا|خبير: 4 أشهر كافية لحل أزمة سد النهضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما حول سد النهضة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



الرئيس : حريصون على تعزيز العلاقات الثنائية مع إريتريا في شتى المجالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا، على هامش مشاركته في قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة.

آبى أحمد في القاهرة عشية بدء التخزين الرابع لـ سد النهضة.. هل يحدث الاتفاق؟

استقبل الرئيس السيسى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء،؛ استعداداً لـ قمة دول جوار السودان (مصر - ليبيا - جنوب السودان - تشاد - أفريقيا الوسطى - إثيوبيا -إريتريا) اليوم الخميس 13 يوليو للعمل على إنهاء الصراع في السودان.

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رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات جنوب سيناء التنموية والخدمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وزير الطيران يبحث تطوير مطاري القاهرة والغردقة الدوليين مع شركة هندسة صينية

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بديوان عام الوزارة بوفد من الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية والتي تعد من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار والتشييد وأعمال البنية التحتية في العالم و تمتلك مقومات متميزة في أعمال البناء والبنية التحتية للطرق والمطارات وإعداد التصميمات الهندسية وتوفير الحلول التمويلية وتحقيق ضمان الإئتمان وإعداد دراسات الجدوى للعديد من المشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.

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4 نقاط عاجلة.. السيسي يعلن رؤية مصر لإنهاء أزمة السودان بقمة دول الجوار

عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤية مصر لإنهاء أزمة السودان خلال قمة دول الجوار المنعقدة الآن بالقاهرة .

نص كلمة السيسي في قمة دول جوار السودان: نطالب ببدء مفاوضات وقف إطلاق النار| فيديو

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لـ قمة دول جوار السودان، جاء نصها كالتالي:

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بعد لقاء السيسي وآبي أحمد.. خبير يكشف تطورات الملء الرابع لسد النهضة

دعت مصر إلى مؤتمر قمة دول جوار السودان لتسوية الأوضاع الذي انطلق اليوم الخميس؛ لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على المنطقة، ووضع آليات فاعلة لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، وبالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.

نص البيان الختامي لقمة دول الجوار: احترام سيادة السودان والحل السياسي للأزمة

صدر عن رئاسة الجمهورية البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، وقد جاء كالتالي: بدعوة من " الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية

تعيين الإعلامي محمد سعيد محفوظ مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الأهرام للتطوير التكنولوجي

أصدر الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام قراراً اليوم بتعيين الإعلامي د. محمد سعيد محفوظ مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الأهرام للتطوير التكنولوجي.

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مجانًا .. إجراء خاص من السكة الحديد لأجل ذوي الاحتياجات بمحطات القطارات

قامت هيئة السكة الحديد، بتخصيص شباك صرف تذاكر لذوي الإحتياجات الخاصة للحصول على تذاكر السفر فى يسر وبسهولة.

احتفالا بـ 3 سنوات على إعادة افتتاحه.. تعرف على تاريخ قصر البارون

يعد قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة واحدا من أهم المباني الأثرية في مصر فهو تحفة معمارية نادرة ومتميزة.

وفاة طبيب الرئيس الأسبق والفنان أحمد زكي

توفي مساء أمس الخميس، الدكتور ياسر عبد القادر أستاذ علاج الأورام بكلية طب قصر العيني، والذي كان طبيبا لعدد من الشخصيات العامة منهم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك والفنان الراحل أحمد زكي.