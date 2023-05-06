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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ملحمة الخدمات للوافدين من السوادن تواصل أعمالها الإنسانية بأسوان.. صور

جهود الدولة لخدمة
جهود الدولة لخدمة الوافدين من السودان

تواصل أكبر ملحمة إنسانية تشهدها محافظة أسوان جهودها لتخفيف المعاناة عن الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق سواء من المصريين أو السودانيين أو الجنسيات المختلفة وذلك داخل المعابر البرية ، والموقف الدولى البرى بكركر .

وبناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان خلال جولاته الميدانية المتواصلة داخل المعابر البرية فى أرقين وقسطل ، ومستشفى أبو سمبل الدولى ، بالإضافة إلى الموقف الدولى بكركر تستكمل الأجهزة المعنية جهودها بتقديم الخدمات المختلفة بالجودة العالية منذ اللحظات الأولى لبدء الأزمة بدولة السودان الشقيقة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإحتواء تداعيات الأحداث الجارية .

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الوافدين

جهود الدولة المصرية للوافدين من السودان

وقد قرر محافظ أسوان بقيام رؤساء المراكز والمدن بالإشراف ميدانياً بنوبتجيات ثابتة على ما يتم تقديمه من خدمات متنوعة فى كافة الإتجاهات بالمعابر البرية والموقف الدولى البرى بكركر ، مع عدم مغادرة الموقع المتواجد فيه كل منهم ، إلا بعد وصول البديل لتحقيق السيطرة الكاملة على المستجدات أولاً بأول .

وأوضح المحافظ بأنه يتم تكثيف أعمال النظافة العامة والتطهير والتعقييم داخل هذه المعابر ، بجانب تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المدعمة بالتخصصات المختلفة داخل تمركزات سيارات الإسعاف الثابتة ، وكذا السيارات المتنقلة ، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية ، وهو الذى يتوازى مع رفع درجة الإستعداد فى مستشفيات محافظة أسوان ، والمحافظات المجاورة ، وإمداد المستشفيات بأعداد إضافية من الأطباء فى جميع التخصصات ، فضلاً عن مضاعفة أعداد فرق الطب الوقائى بأسوان والمناطق الحدودية .

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه يتكامل مع ذلك توفير مطبخ للوجبات الساخنة والجافة والمياه المثلجة النقية ، وكذا السلع الغذائية ، بجانب تقديم كافة التسهيلات لوزارة الصحة والهلال الأحمر المصرى والمنظمات الدولية لتقديم الخدمات المتنوعة ، بالإضافة إلى التنسيق الدائم مع وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية وغرفة الشركات السياحية لتوفير الأتوبيسات وقطارات السكك الحديدية على مدار اليوم بأسعار مناسبة .

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السودان

جهود الدولة المصرية للوافدين من السودان

ولفت أشرف عطية بأنه يتم أيضاً بشكل يومى تمهيد الطرق المؤدية للمعابر البرية ، ورفع المخلفات أولاً بأول ، بجانب العمل على تشغيل العبارات النيلية على مدار اليوم بالكامل ليلاً ونهاراً لإستيعاب أعداد الوافدين القادمين من السودان ، ونقلهم من قسطل شرقاً إلى مدينة أبو سمبل غرباً .

وكشف عطية عن أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة قامت المحافظة بتركيب 45 عمود إنارة إعتماداً على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل لعبارات القوات المسلحة ، بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المطلوبة ، وبما يساهم فى الإصحاح البيئى المطلوب بإعتبار  واجهة للدولة المصرية .

جهود الدولة المصرية للوافدين من السودان
جهود الدولة المصرية للوافدين من السودان

 

جهود الدولة المصرية للوافدين من السودان

 

جهود الدولة المصرية للوافدين من السودان

 

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