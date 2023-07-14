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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا.. دعوات للنقابات على قبول عرض الحكومة والأطباء تتوعد بمزيد من الإضرابات

صدى البلد

حثت مسئولة كبيرة في مجلس الوزراء البريطاني النقابات الصحية على أخذ عرض الأجور الذي قدمته الحكومة "على محمل الجد"، بعد أن قال قادة النقابات إن الصفقة المقترحة ستخرج الأطباء من المهنة وقد تؤدي إلى مزيد من الإضرابات في بريطانيا، بحسب وصف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة.

ودافعت جيليان كيجان، وزيرة التعليم، عن عرض زيادة رواتب الأطباء المبتدئين بنسبة 6٪، بعد يوم من قبول الحكومة لتوصيات هيئات مراجعة أجور القطاع العام.

وقالت كيجان إن هيئات مراجعة الأجور قد أخذت في الحسبان مقدار الأموال التي ستكون مطلوبة لتوظيف موظفي نقابة الاطباء والاحتفاظ بهم دون إضافة إلى معدل التضخم المرتفع في بريطانيا. 

ومع ذلك، وصفت الجمعية الطبية البريطانية العرض بأنه "فرصة ضائعة كبيرة"، بينما قالت الكلية الملكية للتمريض إنها سلطت الضوء على عدم عدالة العرض المنفصل للممرضات بنسبة 5٪ بالإضافة إلى دفعة لمرة واحدة.

ورحب وزراء مجلس الوزراء يوم الخميس بقرار رئيس الوزراء ريشي سوناك بقبول توصيات هيئات مراجعة القطاع العام بمنح زيادات في الأجور تتراوح بين 5٪ و 7٪ للعام المالي المقبل.

في الأسابيع الأخيرة، رفض داونينج ستريت ضمان قبول سوناك للتوصيات بمجرد تقديمها. لكن رئيس الوزراء قال يوم الخميس إن الحكومة ستكون قادرة على تحملها باستخدام أموال من ميزانيات الإدارات الحالية بدلاً من اقتراض المزيد أو زيادة الضرائب. لكنه أضاف أنه لن يكون هناك مزيد من المحادثات مع النقابات بشأن الأجور.

بريطانيا الأطباء الإضرابات الجارديان البريطانية

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