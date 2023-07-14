دولارات ومجوهرات حياة الدرديري.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة

تستجوب الأجهزة الأمنية بالجيزة متهمين في سرقة فيلا الاعلامي توفيق عكاشة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى تورطهما في الجريمة ورصد كاميرات المراقبة لوجودهم بمحيط الفيلا في وقت معاصر لوقوع الحادث ونجحت في ضبطهما.

وتعرضت فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، بأحد الكمبوندات فى مدينة 6 أكتوبر، لحادث سرقة.

وقال توفيق عكاشة، إنه اكتشف سرقة فيلته التابعة لقسم أول أكتوبر، وكسر حقيبة يحتفظ بها بمفتاح خزينة، وقام على إثر ذلك بالتوجه إلى قسم أول أكتوبر لتحرير محضر بالواقعة.

وقال “عكاشة” أنه عاد من الساحل الشمالي بعد قضاء إجازته الصيفية ليفاجأ بالسرقة، مضيفا أنه في تمام الساعة ٧ مساءً دخل الفيلا فوجد الخزينة فاضية ومسروق منها حوالي 3 آلاف دولار و ٢٠٠ ألف جنيه، و٦ ساعات من بينها ساعة روليكس وساعة كارتير وساعة ذهب، وقام اللصوص بسرقة جميع السلاسل الذهبية ومجوهرات زوجته الإعلامية حياة الدرديري.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إخطارًا من مأمور قسم شرطة أكتوبر بتحرير الإعلامي توفيق عكاشة بلاغا بسرقة مسكنه، وانتقلت قوات الشرطة لمعاينة وفحص كاميرات المراقبة لكشف لغز الحادث