قلب ولدي عليً حجر| لعنة الفلوس تدفع فتاة لاحتجاز أبيها في البدروم.. صور

"قلبي عليً ولدي انفطر وقلب ولدي عليً حجر".. مثل مصري شهير يعبر عن جحود الأبناء وهو الدور الذي لعبته بجدارة فتاة في محافظة الغربية عندما تعاونت مع والدتها على أسوأ معاملة لوالدها حيث اعتبرته قطعة من أثاث المنزل واحتجزته في "البدروم" بتحريض من الأم طمعا في ثروته.

تحقيقات النيابة العامة باشراف المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بقيادة رئيس نيابة مركز كفر الزيات كشفت الملابساة الكاملة للجريمة حيث تبين أن زوجة قامت بحبس زوجها بالاشتراك مع ابنتهما بعد الاعتداء عليه واحتجازه داخل غرفة بدروم مهجورة غير آدمية بقرية دلبشان.

وأضافت التحقيقات طبقا لأقوالر عدد من الجيران شهود العيان ان السيدة وابنتها استولتا على ممتلكاته "أرض زراعية ومنزل" وقامتا باحتجازه مستغلتان حالته السيئة بعد فقدان 3 من أبنائه وأيضا حتى تضمنا عدم حرمانه لهما من ممتلكاته بسبب معاملتهما له.

وقال عدد من الجيران انهما حاولا مرارا وتكرارا إنهاء السيدة عن تصرفاتها القاسية تجاه زوجها واستمالة الابنة لوالدها واقناعها باطلاق سراحه واكرامه في آخر أيامه بسبب كبر سنه الا ان كلتاهما كانتا لا تستجيبان طمعا في أمواله مرددين: "لعنة الفلوس عمت عينيهم".

وزارة التضامن الاجتماعي فور ورود بلاغ لها بحالة العجوز وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالتدخل لانقاذ المسن ومحاسبة المسئولين، حيث وردت شكوي إلي رئيس فريق التدخل السريع ورئيس لجنة مواطن بلا مأوى الرئاسية بالغربية بلاغ واستغاثة بوجود رجل تحتجزه زوجته بمساعدة ابنتها وأن حالته الصحية فى تدهور مستمر مع رفض الزوجة الاستجابة لأى نصيحة من أحد إلى أن قام الجيران بإبلاغ الشرطة والتضامن.

تم إخطار المحاسب احمد حمدي عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية والمحاسب شيخ العرب عبدالله طنطاوى وكيل المديرية بالحالة والذين أوصوا بسرعة التدخل وعمل اللازم.

كما كلف دكتور خالد ابو المجد رئيس الفريق ورئيس للجنة ماطن بلا مأوى الرئاسية بالتواصل مع المحاسب السيد السويفى مدير دار المصطفى لرعاية المسنين للوقوف على ملابسات الحالة وظروفها ومتابعه ميدانيه للنيابة وتولت دار الرعاية نقل المسن الى النيابة بعد تقديم العلاج اللازم له.

وأفادت تقارير طبية بأن العجوز يعانى من ضعف شديد نتيجة عدم الاهتمام وان من أسباب حالته التى ساعدت الزوجة على حبسه حالته النفسية حيث انه كان يعانى من صدمة نفسية نتيجة فقده ثلاثة من أبناءه.

من جانبها قررت نيابة كفر الزيات إخلاء سبيل العجوز وحبس زوجته وابنتهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاعتدائهما علي رب الأسرة واحتجازه داخل غرفة البدروم بمنزل بقرية دلبشان 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود العيان من الجيران

وطلبت تحريات المباحث واعادته لدار المصطفى للرعاية بعد أن تركه أخوه بسرايا المحكمة واختفى وبقيت معه ابنة اخته فقط وبعض الجيران.

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