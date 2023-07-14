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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أسدلت وزارة الداخلية الستار على واقعة تم تداولها عبر بث مقطع فيديو على "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاه طليقته وإصابتها حال محاولته إقتحام مسكنها، حيث تم تحديد هويه الشخص وضبطه وتبين أنه يعمل رئيس مجلس إدارة شركة بترول ، وجاءت عملية الضبط في اطار توجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة .

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بمحاولة إقتحام مسكن "طليقته" وإطلاق أعيرة نارية تجاهها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم مصابة بـ2 طلق نارى.

وبالإنتقال وبسؤال نجلها ، مقيم بذات العنوان ، قرر بأنه لدى حضور والده "طليق المصابة" لمسكنهما، ومنعهما له من الدلوف عنوة، قام بإطلاق عدة أعيرة نارية عشوائية من سلاح نارى كان بحوزته، أسفرت عن إصابة والدته ، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما ، تم ضبطه وبحوزته الطبنجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة و2 خزينة وعدد من الطلقات النارية لذات العيار.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

امن القاهرة رئيس مجلس إدارة شركة شرطة التجمع الخامس مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة وزارة البترول

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