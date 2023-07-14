زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق بمستشفى خاص بميدان مصطفى محمود بالمهندسين بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من إجلاء المرضى وانقاذهم ومن بينهم زوجة قنصل دولة افريقية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بميدان مصطفى محمود.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات الإطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص المبدئي نشوب حريق داخل مستشفى الرسالة بالميدان وسط جهود رجال الدفاع المدني لمحاصرة مصدر النيران دون تعرض المرضى لمكروه وتمكن قوات الانقاذ البري من اجلاءهم من المستشفى ونقلهم في سيارات اسعاف لمستشفى اخرى.

تم نقل 11 حالة منها ٧ حالات إلى مستشفى الإعلام في المهندسين و٤ حالات إلى مستشفى العاصمة في الدقي بينهم زوجة قنصل دولة افريقية.