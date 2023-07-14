بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة .. إقبال كبير على شواطئ مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، إقبالاً كبيراً ملحوظاً من المواطنين وزوار المحافظات "رحلات اليوم الواحد" هروباً من ارتفاع درجات الحرارة، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ.

يأتي هذا في ظل توافر كافة الخدمات للمصطافين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وفريق العمل المعاون له.

وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم ممارسين العديد من الألعاب على الشاطئ والاستمتاع بمياه البحر المتوسط وبالهدوء الذي يتميز به المصيف، والطبيعة الخلابة.



وفي سياق متصل، تهيب رئاسة مركز ومدينة مصيف بلطيم بالمصطافين الالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ المتواجدين بجميع شواطئ المدينة حرصاً على سلامتهم.

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