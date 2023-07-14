عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الكشف عن هوية سيدة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكن أمن الدقهلية من كشف هوية سيدة لقيت مصرعها دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية، وهي تدعى عزة محمد شرف الدين محمد شرف الدين ٤٨ عاما ومقيمة في  ميت شريف  التابعة لمركز المنزلة وتعانى من مرض نفسي وإكتئاب .

تم نقل الجثة بمستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة 
ولقيت سيدة مصرعها اثر دهس قطار لها  اثناء مرورها اعلى القضبان باحد مراكز الدقهلية.
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من  مركز الجماليةيفيد بأنه وقع حادث سير سيدة فى العقد الخمسبن من عمرها ومجهولة الهوية أعلى قضبان القطار امام المعهد الدينى بجوار محطة القطار بالجمالية  ادت إلى مصرعها فى الحال.

تم تجميع الجثة  ودخولها بمشرحة مستشفى الجمالية المركزي وتم التوصل الى هويتها وتم تحرير المحضر اللازم لأخطار النيابه العامة

الجمالية المركزى دقهلية مديرية أمن الدقهلية مستشفى الجمالية المركزي محطة القطار قضبان القطار امن الدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس .. 10 معلومات رسمية بشأنها الآن

موضوعات متعلقة

مصرع سيدة مجهولة الهوية دهسها قطار في الدقهلية

ترشيحاتنا

السعودية توزع أطنانا من المواد الغذائية في السودان

تنسيق الجامعات 2023.. خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات بكليات حلوان

دعاء يوم الجمعة للمهموم .. الإلحاح على الله في الابتهال مستجاب

يشمل خدمات التموين والمعاشات.. معلومات مهمة عن الكارت الموحد.. تفاصيل

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

تعاون مرتقب بين الدواء والمنظمة الدولية لتنظيم مستحضرات التجميل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 مراحل لـ مرض الكلى المزمن وكيفية انتشاره | تفاصيل لأول مرة

بعد خضوع حنان مطاوع لها.. أسباب استئصال الغدة الدرقية

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبطاطس| بمذاق لا يقاوم

بعد استئصالها الغدة الدرقية | إطلالة لافتة لـ حنان مطاوع

فيديو

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ