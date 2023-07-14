الكشف عن هوية سيدة لقيت مصرعها تحت عجلات قطار بالدقهلية

تمكن أمن الدقهلية من كشف هوية سيدة لقيت مصرعها دهسا تحت عجلات قطار بالدقهلية، وهي تدعى عزة محمد شرف الدين محمد شرف الدين ٤٨ عاما ومقيمة في ميت شريف التابعة لمركز المنزلة وتعانى من مرض نفسي وإكتئاب .

تم نقل الجثة بمستشفى الجمالية المركزي تحت تصرف النيابة العامة

ولقيت سيدة مصرعها اثر دهس قطار لها اثناء مرورها اعلى القضبان باحد مراكز الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز الجماليةيفيد بأنه وقع حادث سير سيدة فى العقد الخمسبن من عمرها ومجهولة الهوية أعلى قضبان القطار امام المعهد الدينى بجوار محطة القطار بالجمالية ادت إلى مصرعها فى الحال.

تم تجميع الجثة ودخولها بمشرحة مستشفى الجمالية المركزي وتم التوصل الى هويتها وتم تحرير المحضر اللازم لأخطار النيابه العامة