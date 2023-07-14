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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأجرام السماوية | تفاصيل عن المدرسة الفلكية لـ دول البحر المتوسط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

شارك  المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ممثلا بعدد من الباحثين بقسمي الفلك وبحوث الشمس والفضاء من منسقى مكاتب الإتحاد الدولى الفلكى للتعليم والتوعية فى فعاليات وورش عمل المدرسة الفلكية الصيفية الاقليمية لدول حوض البحر المتوسط  والتى عقدت بجامعة الاخوين بالمملكة المغربية فى الفترة من 21-28 يونيو 2023  على هامش مهرجان إفران للفلك. 

شارك بالمدرسة عدد 35 كممثلين لعدد من الدولة العربية والأوروبية والمطلة على البحر الأبيض المتوسط.

جاء ذلك  فى اطار جهود المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لنشر وتعليم الفلك بمصر والمنطقة العربية.


وخلال المدرسة قام المشاركين بعمل نماذج محاكاة فلكية للأجرام السماوية، كما قاموا بالتدريب على كيفية استخدام تلك النماذج في برامج التوعية وكذلك اعداد المقررات الدراسية للتعليم قبل الجامعى.


المعهد يستضيف مكتب تعليم الفلك للناطقين باللغة العربية التابع لاتحاد الفلك الدولى والذى بدأ نشاطه منذ ديسمبر 2021 بمقر المعهد الرئيسى بحلوان ويقوم بالأنشطة به عدد من الباحثين والباحثات من المعهد. كما انه قام باعداد عدد من الدورات التدريبية لمدرسى العلوم بالمدارس المصرية وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية لهم وزيارات لمرصد القطامية الفلكى لتدريبهم على استخدام التليسكوبات الفلكية والذى بدورة سوف يسهم في رفع مستوى تعليم علوم الفلك في التعليم قبل الجامعى ليس في مصر فقط، بل في المنطقة العربية.

المعهد يقوم بجهود كبيرة في الفترة الحالية لمد سبل التعاون مع جميع المنظمات والجامعات والمراكز البحثية والاتحادات العاملة في مجالات الفلك وعلوم الفضاء لعدد من الأهداف على رأسها زيادة الوعى العلمي ورفع ترتيب مصر دوليا في تلك المجالات. وأيضا للاستفادة من تجارب الأخرين في مجالات الأرصاد الفلكية ولاسيما بان المعهد يقوم بإنشاء مرصد فلكى كبير الأول من نوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والذى يحتاج الى تضافر الجهود للانتهاء من عملية تشييده وبدء التشغيل.

التعليم قبل الجامعى الدورات التدريبية الفلك وعلوم الفضاء الفلكية والجيوفيزيقية القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

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