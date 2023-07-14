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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنفس الخطوات والمذاق .. طريقة عمل القهوة فرابيه في المنزل

طريقة عمل القهوة
طريقة عمل القهوة فرابيه

تعتبر طريقة عمل القهوة فرابية  من اشهر وأشهي أنواع القهوة، والتي تتسم بغلو سعرها في المقاهي، ولكن يمكن بخطوات سهلة تحضيرها في المنزل بنفس مذاق الجاهزة تماما.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل القهوة فرابيه، وهي من المشروبات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل من 20 دقيقه، وتكفي هذه الوصفة لعمل كوبين من الفرابية، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية:

 

طريقة عمل القهوة فرابيه

 

طريقة عمل القهوة فرابيه

مقادير طريقة عمل القهوة فرابيه :

1 كوب آيس كريم فانيليا

1 كوب مكعبات ثلج

1 كوب قهوة

½ كوب حليب

2ملعقة عسل

2 ملعقة كاكاو بودرة

 

طريقة عمل القهوة فرابيه :

_ في الخلاط الكهربائي تضاف كل المكونات مع بعضها.

_ نضرب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

_ نصب القهوة في كاسات التقديم، ومن الممكن وضع كريمة مخفوقة فوقها وتزين بالكاكاو الباودر.

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