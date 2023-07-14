مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: نطالب مجلس الأمن بحماية مواطنينا.. فيديو

قال رياض منصور، مندوب فلسطين في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنه جرى مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ قراراته بشأن حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن العدوان على جنين.



وأضاف "منصور"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن بلاده دعت لإيجاد حل سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأنها تمدّ يديها لمن يرغب في العمل بشكل جدي لتحقيق السلام.



وأكد على المطلب الفلسطيني الذي ينادي بتطبيق القرارات المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان، لافتًا إلى أن بلاده تعمل مع الأمم المتحدة بشأن ذلك، فضلًا عن العمل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.



ولفت مندوب فلسطين، إلى أن الأمم المتحدة لديها 20 وكالة تعمل في صفوف الشعب الفلسطيني، وأن هناك مطلب بأن تصبح ممتلكاتها ملاذا آمنا للفلسطينيين.



وأعرب "منصور" عن تقدير بلاده للدور المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوحيد الصف الفلسطيني، مشيرًا إلى أن مصر تدعم الشعب الفلسطيني دائمًا لإنجاز حقوقه الوطنية كاملة.