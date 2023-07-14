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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريمونتادا.. بيراميدز يضرب طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في الشوط الأول

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

أنهي فريق بيراميدز الشوط الأول بالتقدم على نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة 34 من بطولة الدوري.

ونجح فريق طلائع الجيش في تسجيل هدف التقدم عبر لاعبه العربي بدر في شباك بيراميدز في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

أدرك عبدالله مجدى هدف التعادل لفريق بيراميدز في الدقيقة 25 وسجل في شباك فريق طلائع الجيش.

وأضاف كريم حافظ ثاني أهداف فريق بيراميدز فى شباك فريق طلائع الجيش في الدقيقة 34.

وفى الدقيقة 45 عزز فريق بيراميدز النتيجة بإضافة الهدف الثالث فى شباك طلائع الجيش عبر اللاعب محمد فتح الله بالخطأ فى مرماه.  

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ودفع البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز بتشكيل على النحو التالي:


حراسة المرمى لفريق بيراميدز : يوسف نادر

خط الدفاع بفريق بيراميدز : محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: أحمد توفيق - عيد الله مجدي - محمد صادق - إبراهيم عادل - محمود صابر 

خط الهجوم: فخري لاكاي 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عبد الرحمن أيمن - أحمد سامي - محمد سامي - يوسف شعبان - أوجو صامويل - محمود جمال - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود أوكا.

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ويضم تشكيل فريق طلائع الجيش كلاً من:
 

عمرو رضوان، محمد فتح الله، خالد سرحان، أحمد عبد الرحمن زولا، محمود وحيد، حسن مجدي، أحمد سمير، علي حمدى، عربى بدر، كريم صلاح، بول جوليوس.

يحتل فريق بيراميدز المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 67 نقطة، جمعها من 32 مباراة، حيث حقق الفوز في 20 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 51 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثانى عشر فى ترتيب جدول الدورى المصري حالياً برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 33 مباراة حقق الفوز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى 12 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 41.

 

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