مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بشبين القناطر

لقي شخص مصرعه صدمته سيارة مسرعة بجوار مستشفى فى شبين القناطر، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وضبط قائد السيارة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتلقيه اشارة من المستشفى بوصول " خالد .د" 45 سنة، نجار وتوفى أثناء اسعافه.

وبالانتقال والفحص تبين وفاته إثر اصطدام سيارة مسرعة أثناء وقوفه أمام ورشته بجوار مستشفى الرحمة بشبين القناطر، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.