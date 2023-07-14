التنمية الحضارية: 100 مليار جنيه لإحياء القاهرة التاريخية

أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، أنه تم رصد مبلغ 100 مليار جنيه لإحياء القاهرة التاريخية، مؤكدا أنه سيتم انشاء مبان فندقية علي الطراز الإسلامي.

أوضح خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "بصراحة" والمذاع عبر قناة "الحياة:" أول خطوة قمنا بها هي تطوير بحيرة الصيرة وكان من الصعوبة تقبل فكرة أن تكون حدائق الفسطاط بهذه الصورة، مضيفا:"نقلنا 4500 أسرة كانوا يعيشون في عشوائيات حدائق الفسطاط لإسكان حضاري".

وأكمل:"هناك مناطق واسعة يتم إلقاء القمامة بها سنعمل على تنظيفها وتطويرها وإرجاعها إلى أصلها وبناء المباني التي كانت موجودة قديماً قبل تدهورها.