للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

أفاد نبأ عاجل، نقلته فضائية “العربية”، بأن رئيس وزراء اليابان، وولي العهد السعودي، بصدد الاتفاق على استثمار لتطوير موارد الأتربة النادرة.

وجاء في نبأ لحكومة طوكيو: “اليابان والسعودية تسعيان لاستثمارات مشتركة في التنقيب عن الأتربة النادرة”، حسبما نقلت العربية.

ومن ناحية أخرى، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية .

وفي سياق آخر، سبق أن تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رسالة خطية، من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".