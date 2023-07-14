عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل، نقلته فضائية “العربية”، بأن رئيس وزراء اليابان، وولي العهد السعودي، بصدد الاتفاق على استثمار لتطوير موارد الأتربة النادرة.

وجاء في نبأ لحكومة طوكيو: “اليابان والسعودية تسعيان لاستثمارات مشتركة في التنقيب عن الأتربة النادرة”، حسبما نقلت العربية.

السعودية توزع أطنانا من المواد الغذائية في السودان

ومن ناحية أخرى، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودية، مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزها في مختلف المجالات، كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية .

وفي سياق آخر، سبق أن تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، رسالة خطية، من نظيره الروسي، سيرجي لافروف، تتعلق بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

اركب البوكس.. منشور مثير لشقيقة زوجة حسن شاكوش

موعد رأس السنة الهجرية وهل الهجرة النبوية في المحرم؟ الإفتاء تحسم الجدل

164.3 مليار جنيه فائضا في الموازنة العامة.. جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

البنك الأهلي يفوز على فيوتشر في الدوري

محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ