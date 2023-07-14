عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد هنيدي يوضح سبب حذف بوست سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

صدى البلد

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه لا يتسرع في كتابة منشوراته عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحًا أنه حذف منشور عن سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر عقب العاصفة الترابية التي تعرضت له مصر خلال الفترة الماضية.

أوضح "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حذف هذا المنشور عقب التأكد من وجود حالات من الإصابات، مشددًا على أنه لم يكن يعرف أن الموضوع كبير، منوهًا بأنه بعد دقائق بسيطة اكتشف وجود حالات إصابة لذلك حذفه سريعًا.

وتابع: لا يصح أن يستمر هذا المنشور، في الحدث ده مكانش ينفع يستمر.. مبستعجلش في نشر على الفيسبوك.. بنشر على طول والحالة سخنة".

الإعلامية أسما ابراهيم التواصل الاجتماعي حالات الإصابات الفنان محمد هنيدي القاهرة والناس سقوط لوحة إعلانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

اركب البوكس.. منشور مثير لشقيقة زوجة حسن شاكوش

موعد رأس السنة الهجرية وهل الهجرة النبوية في المحرم؟ الإفتاء تحسم الجدل

164.3 مليار جنيه فائضا في الموازنة العامة.. جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

البنك الأهلي يفوز على فيوتشر في الدوري

محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ