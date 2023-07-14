محمد هنيدي يوضح سبب حذف بوست سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه لا يتسرع في كتابة منشوراته عبر صفحته الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، موضحًا أنه حذف منشور عن سقوط لوحة إعلانات كوبري أكتوبر عقب العاصفة الترابية التي تعرضت له مصر خلال الفترة الماضية.

أوضح "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه حذف هذا المنشور عقب التأكد من وجود حالات من الإصابات، مشددًا على أنه لم يكن يعرف أن الموضوع كبير، منوهًا بأنه بعد دقائق بسيطة اكتشف وجود حالات إصابة لذلك حذفه سريعًا.

وتابع: لا يصح أن يستمر هذا المنشور، في الحدث ده مكانش ينفع يستمر.. مبستعجلش في نشر على الفيسبوك.. بنشر على طول والحالة سخنة".