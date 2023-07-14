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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من الحلويات المصرية.. طريقة عمل بسيمة جوز الهند في المنزل

طريقة عمل بسيمة جوز
طريقة عمل بسيمة جوز الهند  

تعتبر طريقة عمل بسيمة جوز الهند من الحلويات الشهية واللذيذة، وهي من الوصفات التي يشتهر بها الدول العربية، ويمكن تحضيرها في المنزل  بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل بسيمة جوز الهند، وهي من الحلويات المصرية، والتي يمكن تحضيرها في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

 

طريقة عمل بسيمة جوز الهند

 

طريقة عمل بسيمة جوز الهند

 


مقادير بسيمة جوز الهند :

1 كوب جوز هند

1 كوب زبادي

3 كوب دقيق

1 كوب سمن

1 ملعقة كبيرة بايكينغ باودر

 

طريقة عمل بسيمة جوز الهند :

_ نخلط السمن مع السكر، الزبادي، جوز الهند، و البيكنج باودر في وعاء عميق مع التقليب حتى تمام التجانس.

_ يضاف الدقيق تدريجيا، مع التقليب المستمر.

_ في صينية، نصب الخليط بعد دهن الصينية، ثم نضعها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة. 

_ ثم نحمر الوجه ونقدم بسيمة جوز الهند بعد تقطيعها.

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