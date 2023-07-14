محمد هنيدي: شخصية "الخالة نوسا" عاشت مع الناس .. أفكر في عودتها على المسرح

أكد الفنان محمد هنيدي، أنه قدم عددا من الشخصيات في بداية مشواره منها "الخالة نوسا" و"محمد سنكفله"، موضحًا أن شخصية "محمد سنقفله" كانت صعبة ولذلك لم يستغلها كثيرًا.

وأوضح "هنيدي"، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يفكر في استغلال هذه الشخصيات في المسرح، موضحًا أن هذه الشخصيات حبها الكثير من الجمهور، متابعًا: "خالتي نعيمة" أقرب شخصية ليا" ورمضان مبروك شخصية لبستني.. وشخصيات عاشت مع الناس"، منوهًا بأنه يفكر في إعادته على خشبة المسرح.



وأشار إلى أنه يهتم برأي النقاد ويأخذ بأراءهم، موضحًا أنه لا يرد على أي انتقاد له، حيث إنه يتجاهل الرد على أي شخص ينتقده بدون نقد إيجابي.