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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عماد الكومي: افتحر بكوني صعيدي وحصلت على ماجستير بكوريا

صدى البلد

قال عماد الكومي، باحث دكتوراه في جامعة سيول الوطنية، إنه  حصل على أفضل رسالة ماجستير للأجانب على مستوى كوريا، حيث كان يدرس في إحدى الجامعات هناك، وكانت منحة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي، مؤكدا أنه كان معه دارسون أجانب سواء من أمريكا اللاتينية أو أفريقيا.

 

وأضاف «الكومي»، خلال ظهروه ببرنامج «لوغاريتم» مع الاعلامي أحمد فايق، المذاع على قناة «DMC»،:" الشعب الكوري من أكثر الشعوب التي تحترم الثقافات الأخرى، «سواء كنت ترتدي الزي الصعيدي أو الباكستاني أو الهندي، فهم ليس لهم علاقة بذلك، لأنهم يحترمون الثقافة كما يحترم الجانب الآخر ثقافتهم».

واكمل:"كنت سعيدا بأنني أرتدي الزي الصعيدي الذي أعتز به، حيث إنني من قنا أقصى جنوب الصعيد، ومن أسعد اللحظات التي أرتدى فيها الزي الصعيدي في بعض المناسبات، حيث تعيد لي أجواء الصعيد، وأعتز وأتشرف بأنني من الصعيد الجواني»، لافتا الي انتهائه من إعداد الماجستير في كوريا.

 

أحمد فايق DMC الإعلامي أحمد فايق الشعب الكوري الزى الصعيدى الوكالة الكورية

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