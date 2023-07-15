أمراة خمسينية تثير الجدل بفقدان نصف وزنها في وقت قياسي.. أعرف القصة

أثارت إيما ، البالغة من العمر 52 عامًا الكثير من الجدل بفقدانها لأكثر من نصف وزنها ، بعد أن خاضت مغامرة مع زوجها بمحاولة فقدانها وزنها الزائد لتبدو أكثر رشاقة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجهما بعد أن كانت تعاني من السمنة في العام السابق .

فقدت الأم لطفلين نصف وزنها بفضل جراحة إنقاص الوزن في Weight Loss Riga ، وانتقلت من 23 ونصف رطا إلى 10 أرطال 6 أرطال.

وفقا لموقع express شاركت إيما قصتها وقالت: "كنت أتناول حمية اليويو طوال حياتي ، لقد جربت كل الأنظمة الغذائية ولم تستطع الحفاظ على وزنها .

أشارت إلى أنها كانت في مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري ، وكان لديها ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم



اعترفت إيما بأنها واجهت صراعًا طوال حياتها مع الطعام وعدم نجاح أي من الأنظمة الغذائية التي جربتها على المدى الطويل ، قررت إجراء جراحة إنقاص الوزن بعد أن شاهدت مدى نجاح جراحة إنقاص الوزن التي أجراها أحد الأصدقاء.

بعد إجراء جراحة علاج البدانة ، حصلت على الدعم المستمر من اختصاصي تغذية تحت الطلب ساعدها في الحفاظ على وزنها وهي الآن فخورة بكونها ترتدي مقاس أقل قد يصل إلى النصف

قالت: "سنحتفل أنا وزوجي بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لزواجنا من خلال القيام أخيرًا بمغامرة zipline ، وستكون طريقة لطيفة للاحتفال بالمدى الذي وصلنا إليه في رحلة إنقاص وزني".