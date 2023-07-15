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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رشا مجدي: اختبارات القدرات تستهدف قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصص المناسب

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي

دعت الإعلامية “رشاد مجدي” من برنامج “صباح البلد” متمنية كل التوفيق لطلاب الثانوية العامة، ومتمنية تحقيق نجاحات عالية لطلاب الثانوية العامة وتحقيق أحلامهم والالتحاق بما يتمنوا من جامعات.

 أختبارات القدرات هي من الآليات الاساسية في أكتشاف المواهب الاكاديمية والمهارية للطلاب

وأكدت، مجدي أن أختبارات القدرات هي من الآليات الاساسية في أكتشاف المواهب الاكاديمية والمهارية للطلاب، مضيفة أن كل فرد يكون لديه مهارة في جزء معين خاص به، يختلف من شخص لاخر.

وأضافت، رشا مجدي،  أن أختبارات القدرات تسهدف قياس مدي أستعداد الطالب لالتحاقة بتخصصات حتي تناسب قدراته وأستعدادته، حتي يتم أكتشاف قدرات الطالب العلمية أو الرياضية أو الإبداعية بصفة هامة، وهذا يساعد الطالب على التوجه نحو الأختصاص الأكاديمي الذي يتناسب مع طبيعة مواهبه.

طلاب الثانوية العامة أكتشاف المواهب الاكاديمية قدرات الطالب العلمية الأختصاص الأكاديمي اختبارات القدرات

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