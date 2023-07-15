رشا مجدي: اختبارات القدرات تستهدف قياس مدى استعداد الطالب للالتحاق بالتخصص المناسب

دعت الإعلامية “رشاد مجدي” من برنامج “صباح البلد” متمنية كل التوفيق لطلاب الثانوية العامة، ومتمنية تحقيق نجاحات عالية لطلاب الثانوية العامة وتحقيق أحلامهم والالتحاق بما يتمنوا من جامعات.

أختبارات القدرات هي من الآليات الاساسية في أكتشاف المواهب الاكاديمية والمهارية للطلاب

وأكدت، مجدي أن أختبارات القدرات هي من الآليات الاساسية في أكتشاف المواهب الاكاديمية والمهارية للطلاب، مضيفة أن كل فرد يكون لديه مهارة في جزء معين خاص به، يختلف من شخص لاخر.

وأضافت، رشا مجدي، أن أختبارات القدرات تسهدف قياس مدي أستعداد الطالب لالتحاقة بتخصصات حتي تناسب قدراته وأستعدادته، حتي يتم أكتشاف قدرات الطالب العلمية أو الرياضية أو الإبداعية بصفة هامة، وهذا يساعد الطالب على التوجه نحو الأختصاص الأكاديمي الذي يتناسب مع طبيعة مواهبه.