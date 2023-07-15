دورة تدريبية عن أهمية استخدام الاشعاع في الصناعة

يفتتح غداً الدكتور عمرو الحاج - رئيس هيئة الطاقة الذرية، و الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، و الدكتورة غادة عادل رئيس قسم كيمياء البوليمرات ، الدورة التدريبية المتقدمة عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية والتي ستعقد على مدار خمسة أيام.

تأتي أهمية الدورة في إطار دور استخدامات الإشعاع في الصناعة، حيث تطبق المعالجة الإشعاعية من أجل تحسين خصائص مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك المستدام (الحيوي) والقابلة للتحلل البيولوجي ومقاومتها لدرجات الحرارة وعدم نفاذيتها.

ويعد استخدام البلاستيك المستدام ( الحيوي) أمراً حتمياً للمساعدة في تقليل والحد من استخدام البلاستيك المصنع (البترولي) وذلك للمساهمة في تقليل غازات الاحتباس الحراري والحد من التغيرات المناخية.



وقد صرحت الدكتورة غادة عادل المنسق المحلي للدورة بأن الدورة تهدف إلى تدريب المشاركين من الدول العربية على الطرق والتقنيات الحديثة في مجال مواد التغليف المستدام ودور الإشعاع في تحسين خواصها .

وستتناول الدورة بعض الموضوعات الهامة مثل مبادئ إعادة تدوير البلاستيك، تأثير وتقييم تأثير الإشعاع المؤين على الأنواع المختلفة من مواد التغليف الحديثة التي تستخدم في حفظ الأغذية، تطبيقات تكنولوجيا النانو تكنولوجي في صناعة التغليف، الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة التعبئة والتغليف، الأنواع الذكية من مواد التغليف، استعراض سوق تغليف المواد الغذائية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرة بأن الدورة ستشمل محاضرات نظرية وتدريب عملي وسيقوم بتنفيذها خبراء وعلماء المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بهيئة الطاقة الذرية بمدينة نصر.

و صرح الدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية بأن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام 2023 وأنه سيشارك بها 22 من الباحثين يمثلون سبعة دول عربية وهي مصر، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، موريتانيا، ليبيا.



وأوضح الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة أن هذه الدورة هي أحدى الدورات الجديدة التي يتم تنظيمها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والتي يتم تنفيذها لأول مرة مع مصر، وهي تتيح الفرصة للأشقاء من الباحثين و العلماء من مختلف الدول العربية للتدريب في هذا المجال الجديد على استخدام الإشعاع في تحسين خواص مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك المستدام. وأن الهيئة تدعم التعاون الدائم مع الهيئة العربية للطاقة للذرية وترحب باستضافة جميع الأخوة الإشقاء من الدول العربية للتدريب النظري والعملي بمراكز الهيئة المختلفة.



