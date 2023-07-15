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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محمد حمادة يوضح أهمية مشاركة السيسي في القمة الأفريقية بنيروبي غدا

القارة الأفريقية
القارة الأفريقية " السمراء"

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك قنوات أتصال مع القادة الأفارقة والتي تصاعدت بقوة مع الإتحاد الإفريقي ودول أفريقيا خلال السنوات ال ١٠ الماضية.

ونوه نائب رئيس تحرير الأهرام، بأن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية في مصر بشأن ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، من خلال المبادرات المصرية، مثل مبادرة  اسكات البنادق للجلوس على مائدة المفاوضات ببن المتناحيرين في أفريقيا لتحقيق الأمن والاستقرار والحد من النزاعات وما يتبعها من لاجئين أو نازحين.

وأكد أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية المقرر عقدها في " نيروبي" مشاركة مهمة لبحث المشكلات التي تؤرق القارة السمراء.

 إعادة بناء البنية التحتية
وأكد حمادة خلال لقائه بالاعلامية “رشا مجدي” ببرنامج “صباح البلد ”المذاع غلى فضائية “صدي البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص خلال مشاركته  في كل المحافل الدولية على  حمل هموم القارة الافريقية، لافتا إلى أن مصر استطاعت خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩ أن تقوم بالعديد من الإنجازات المهمة للقارة السمراء، حيث كان هناك اتصالا مع دول الإتحاد الاوروبي بضرورة دعم القارة السمراء من خلال إعادة بناء البنية التحتية وإنشاء المصانع والشركات والتوسع في الاستثمارات الكثيرة، للحد من الهجرة غير الشرعية التي تؤرق الاتحاد الأوروبي.

 


 

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