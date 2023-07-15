السعودية.. بدء القبول في جامعات الرياض اليوم

أعلنت صحيفة أخبار 24 السعودية ، عن بدء فتح بوابة القبول الموحد، اليوم السبت، التقديم على القبول للعام الجامعي 1445هـ، في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض.

من جانبها، ذكرت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد أن بدء التقديم على بوابة قبول الطلاب يبدأ اليوم، فيما يبدأ غداً الأحد 16 /7/ 2023 م التقديم على بوابة قبول الطالبات.

ولفتت اللجنة، إلى أن إغلاق بوابة قبول الطلاب سيكون الساعة 12 ظهراً يوم 19 يوليو الجاري، وإغلاق بوابة قبول الطالبات الساعة 12 ظهراً يوم 20 يوليو الجاري.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في الرياض: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة شقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

كما تشمل بوابة القبول للطالبات: جامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية بمنطقة الرياض.

ودعت اللجنة الراغبين في التقديم إلى الدخول على بوابتي القبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات، كما يمكن الاطلاع على الجدول الزمني لفتح بوابتي القبول، ومواعيد استكمال إجراءات القبول، وشروط وضوابط ومعايير القبول، والتخصصات المتاحة.