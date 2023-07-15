اليوم العالمي لمهارات الشباب.. أستاذ إدارة يوضح كيفية تنمية مواهب الأجيال الجديدة

أكد الدكتور رأفت شحاته أستاذ الادارة والتنمية البشرية، أن العالم يري الاهمية القصوي في المهارات وان النجاح في سوق العمل وتقدم الدول يعتمد على تنمية مهارات الشباب، والنجاح في العمل هو تحويل المعلومات إلى واقع.

وأوضح شحاتة، خلال مداخله هاتفية ببرنامج" ٨ الصبح" بفضائية" الدي أم سي"، ألفرق بين توماس أديسون ونيكولا تسلا فاكلاهما عالم ومخترعين ولكن ربما يكون نيكولا تسلا أكثر عبقارية من أستاذه توماس أديسون، ولكن واحد منهم مليونير والآخر فقير جدا، وذلك لأن توماس اديسون حول العلم والاختراعات إلى واقع يجلب الأموال للمجتمع، وهذه هي الفكرة الاساسية التي يجب التركيز عليها.

ولفت أستاذ الإدارة والتنمية البشرية، إلى ضرورة أكتشاف مهارة الطفل في سن مبكر لأن لكل فرد مواهب معينة، وأم اكتشاف موهبة الطفل في سن مبكر مهم جدا، ناصحا الأباء والأمهات ان الاكتشاف المبكر لمواهب الطفل يخرج منه عبقرية كبيرة، وأيضا يظهر دور المدرسة على ملاحظة الأطفال ذوي المهارات العالية، لتنمية الموهبة في سن صغير يجعل من الطفل شخص عبقري.

التفكير بالفص الأيمن والأيسر يكشف أستعداد الطفل للمواهب التي يرغب بها



وكشف، عن أن هناك فصين في المخ مخصصين للتفكير، فإذا تم التفكير بالفص الأيمن من المخ هو المسيطر ، فحينها نحد الطفل يفكر ويميل في الإبداع والرسم والتفكير والموسيقي وإلى التفكير الغير التقليدي، أما الطفل الذي يفكر بالفص الأيسر فنجد الطفل لديه موهبه في تحليل الأرقام والحسابات بسهولة، ويجب أكتشاف هذه المواهب لدي الطفل.