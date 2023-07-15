56 محضرا تموينيا خلال حملات رقابية في مركزي ابوقرقاص والعدوى بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتعاون مع مديرية التموين، بتنظيم الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق، والمحال التجارية لإحكام الرقابة على الأسعار، والتأكد من مدى صلاحية السلع الغذائية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص أن الوحدة المحلية حررت ٣٨ محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة على المخابز البلدية بقرية جريس حيث تنوعت المخالفات بين (إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان، و عدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجن).

كما تم تحرير ١٢ محضرا خلال حملة على المخابز و الأسواق تنوعت بين سلع منتهية الصلاحية و سلع بدون فواتير بالإضافة إلى تجميع سلع مدعمة وتم التحفظ على كمية كبيرة من السولار والأعلاف ، فضلا عن ضبط ١٨٧ كرتونة عصير منتهي الصلاحية خلال حملة تفتيشية على الأسواق بنطاق المدينة .

وفى العدوة، قال أحمد خلف رئيس المركز إن الوحدة المحلية حررت ٦ محاضر تموينية خلال حملة على المحال التجارية بقرية صفانية وتنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن الأسعار و عدم وجود ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.