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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان

الصين تطلق أول صاروخ
الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان

أعلنت شركة فضائية صينية بارزة عن "إطلاق أول صاروخ عملاق في العالم، يعمل بوقود الميثان والأكسجين السائل".

وأفادت صحيفة "South China Morning Post"، بأن "صاروخ "Zhuque-2" من شركة "LandSpace" الصينية، أقلع في رحلته الأولى، صباح الأربعاء الماضي، من مركز "Jiuquan" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في صحراء جوبي في الصين".

وتم تطوير صاروخ "تشوتشيويه-2" بواسطة شركة الصواريخ الصينية "لاند سبيس" (LandSpace)، وهو أول صاروخ في العالم يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له.

وانطلق الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2" في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وفق وكالة "شينخوا".

وهذه الرحلة هي الثانية لصاروخ شركة "LandSpace"، بعد فشل الرحلة الأولى التي أطلقت في منتصف ديسمبر الماضي.

ويُعتبر الميثان وقودًا نظيفًا وآمنًا بالمقارنة مع وقود الدفع والهيدروجين السائل وغيرها من أنواع الوقود التي تستخدم حاليًا.

ويعتبر تحويل الميثان إلى وقود خيارًا مثاليًا لتشغيل الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، حيث أن الميثان كوقود عضوي يوفر أداءً ممتازًا لمحركات الصواريخ، ويسهم في تقليل التكاليف التشغيلية.

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