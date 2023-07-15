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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ممثل الرئيس السيسي بنيباد: قمة نيروبي تناقش تسريع وتيرة إتفاقية التجارة الحرة الإفريقية

السفير أشرف سويلم
السفير أشرف سويلم الممثل الشخصي للرئيس السيسي بمجموعةالنيباد

صرح السفير أشرف سويلم الممثل الشخصي للرئيس السيسي بمجموعة " النيباد"، أن من أهم الموضوعات التي تناقش في القمة هي الميزانية " ميزانية الاتحاد للعام القادم "، وهذا موضوع في منتهي الأهمية لكل الدول الإفريقية، ولكن بشكل خاص لمصر، لافتا إلى أن مصر واحدة من الدول الخمسة الكبري مساهمة في ميزانية الإتحاد الإفريقي، فمصر وحدها ساهمت بحوالى ٧،٥% من إجمالى الميزانية التي تعمل بها الاتحاد الأفريقي، فهذا العام كان وسيلة تنفيذ تفعيل وتيرة التجارة الحرة الإفريقية.

 الإتحاد الإفريقي و المنظمات والتجمعات الاقليمية

وتابع، سويلم، من خلال لقائه ب “عدسة قناة المصرية”، أن مناقشة الميزانية موضوع في غاية الأهمية، وأيضا الأستراتيجية أو الوثيقة التي تحدد العلاقة بين الإتحاد الإفريقي وبين المنظمات والتجمعات الاقليمية حيث يتم وضع التناغم والتكامل بين الأدوار.

ولفت الممثل الشخصي للرئيس السيسي بمجموعة " النيباد"، إلى أن هناك نقاش مطول  على موضوع العام القادم للاتحاد الإفريقي، فهذا العام كان وسيلة تنفيذ تفعيل وتيرة التجارة الحرة الإفريقية، وتم مناقشتة بتوسع، كما قدم سكرتير عام الاتفاقية عرض، كما قدمت الدول الأعضاء بملاحظتها وتوصيتها التي سوف يتم إقرارها على مستوي القمة بعد غد.

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