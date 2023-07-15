ارتفاعها 40 طابقا .. معلومات لا تعرفها عن أبراج العلمين الشاطئية الجديدة

تعتبر مدينة العلمين الجديدة أحدث مدن الجيل الرابع والتي ستكون بمثابة بوابة مصر على إفريقيا، واشتهرت المدينة بكونها وجهة سياحية لها طابعها الخاص المميز عن غيرها من المناطق السياحية، إذ جلبت أنظار السائحين والمستثمرين، فهي مدينة سكنية وترفيهية وتعلمية ورياضية، تم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتم إضافة 102 ألف فدان آخرين مع نمو الاستثمار، ليُصبح إجمالي المساحة 150 ألف فدان.

من أبزر وأحدث المشروعات التي تم تنفيذها حديثا، مشروع أبراج العلمين الجديدة، فهو أحد المشروعات الضخمة، المميزة والمتكاملة الخدمات التي تضمن تحسين جودة الحياة في المدينة..

معلومات عن أبراج العلمين الجديدة

تتكون المرحلة الأولى من أبراج العلمين الجديدة من 15 برجًا، والمرحلة الثانية من 3 أبراج على مساحة 60 فدان، بإرتفاع 40 طابقا للبرج الواحد، وعدد وحدات سكنية 4500 وحدة تم بيع منهم ما يقرب من 4000 وحدة.

يتكون كل برج من أبراج العلمين الجديدة من بدروم ودور أرضي وميزانين وعدد 38 دور متكرر.

تبلغ مساحة الدور الواحد من أبراج العلمية الجديدة حوالي 1450 متر.

يربط الأبراج الثلاثة بدروم يتكون من 5 أدوار يستخدم لأغراض تجارية