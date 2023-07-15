الجيش الإسرائيلي تجمعا لبنانيا عند الخط الأزرق في مزارع شبعان بقنابل الغاز

أنهت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية بناء سياج حول بلدة الغجر، ما اعتبرته السلطات اللبنانية "محاولة لضمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي"، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز.

وأطلقت قوات إسرائيلية السبت قنابل دخان باتجاه تجمع ضمّ النائب قاسم هاشم بينما كان يتجول برفقة صحافيين قرب الخط الحدودي في جنوب لبنان، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس والوكالة الوطنية للإعلام.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدداً من قنابل الصوت والدخان باتجاه النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري، والصحفيين المرافقين عند الخط الحدودي في مزرعة بسطرة، وهي إحدى مزارع شبعا المحتلة من إسرائيل.