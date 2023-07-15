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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

المهندسين: أولويتنا تفعيل قرارات التعليم الهندسي وزيادة موارد النقابة وإعادة تشكيل اللجان

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

التقى المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، بجمع من مهندسي الغربية مساء أمس، بحضور  المهندس محمد حمودة- الأمين العام المساعد، و د.م محمد عباس- رئيس النقابة الفرعية بأسوان، و المهندس محمد محفوظ رئيس النقابة الفرعية بالأقصر،  خلال زيارة للنقابة الفرعية بطنطا.

نقيب المهندسين


بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من  المهندس تامر الكوراني- رئيس النقابة الفرعية بالغربية رحب فيها بالحضور، وأكد أن الهدف  من لقاء أعضاء الجمعية العمومية بالغربية هو مناقشة آخر التطورات التي تتم بالنقابة الفرعية، و الإجابة على كافة استفسارات المهندسين، موضحًا  ما قامت به نقابة الغربية من مجهودات حثيثة في ملف إنشاء نادى المهندسين بطنطا، و تطوير نادي المهندسين بالمحلة الكبرى و طلب من المهندس طارق النبراوي تحديد موعد لإنهاء الإجراءات في النقابة العامة.
وأشار النبراوي إلى أن  إنشاء نادي مهندسين يخدم جموع المهندسين بوسط الدلتا حلم طال انتظاره، و أنه يسعى شخصيا لإنجازه منذ بدء الفكرة، واعدًا بإنهاء إجراءات الطرح خلال الفترة المقبلة.
وقال نقيب مهندسي مصر خلال كلمته  أنه يسعى للقاء مهندسي الجمعية العمومية في كل المحافظات لرسم خريطة الفترة القادمة و الاهتمام بقضايا النقابة و المهندسين.
وفُتح باب المناقشة و الإستفسارات للحضور و أسفرت عن عدد التوصيات التي أكد  نقيب المهندسين أنه سيسعى لتنفيذها و منها :-
1- تفعيل قرارات التعليم الهندسي، و رفع كفاءة الخريجين، و ضرورة حصول المعاهد الهندسية على شهادة الجودة و الاعتماد.
2- الانتهاء من إعداد لائحة مزاولة المهنة و طرحها للتصويت عليها و تفعيلها في أقرب وقت.
3- العمل على زيادة موارد النقابة و استثمارها بشكل أكبر و السعي لزيادة المعاشات. 
4- إعادة تشكيل اللجان النوعية بالنقابة العامة و فتح المجال أمام المهتمين بالمشاركة فيها. 
5- تفعيل لجان المساندة القانونية لدعم المهندسين في كافة قضاياهم و استفساراتهم.
6- التأكيد على دعم نقابة المهندسين بالغربية و السعي لإنهاء إجراءات طرح بدء إنشاءات النادي خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفي كلمته أكد المهندس محمد حمودة- الأمين العام المساعد، حرص هيئة مكتب النقابة العامة  على التواصل مع مهندسي النقابات الفرعية، بهدف التعرف على مشكلاتهم، ومشاركتهم أنشطتهم وفعالياتهم، وتبادل الأفكار والمقترحات،  مشددًا على أهمية تكثيف الجهود لتطوير العمل بالنقابة خلال الفترة المقبلة، والوصول لحلول للمشكلات المهنية المتراكمة، والتكاتف والعمل الجاد من أجل الارتقاء بالمهنة في ظل التحديات التي تواجهها في هذه المرحلة.

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ومن جانبه استعرض الكوراني عبر عرض تقديمي ما تقوم به نقابة المهندسين بالغربية من فاعليات و أنشطة مختلفة، مشيرًا إلى أنها جميعا تُنشر على الصفحة الرسمية للنقابة الفرعية على الفيسبوك و التي وعد بتطويرها بالاستعانة بمتطوعين من شباب المهندسين و طلبة كلية الهندسة.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالغربية و مجلس نادي المهندسين بالمحلة الكبرى على رأسهم  المهندس محمد سلامة- أمين الصندوق، المهندس عماد الدميري، المهندسة إيناس خاطر، و المهندسة ريهام النجار، و المهندسة نادية حسونة، و المهندس أسامة حجاج، و المهندس أسامة القطري، و المهندس محمد السجيني، و المهندس علي النظامي.

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