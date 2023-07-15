برلماني يطالب بتعديل خريطة زراعة المحاصيل بمصر بسبب حرارة الجو .. فيديو

أكد النائب محمد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، ولكن لها تأثير على جميع الدول، ومنها مصر، موضحًا أن تأثير التغيرات المناخية أصبح يظهر على المحاصيل الزراعية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك محاصيل تأثرت من حرارة الجور مثل المانجو و الزيتون، و القمح و البنجر، وغيرها من المحاصيل.

ولفت إلى أنه يطالب إعادة دراسة الخريطة الزراعية بمصر، ويتم تغيير مواعيد الزراعة، حتي يكون هناك زراعة لـ المحاصيل متوافقة مع التغيرات المناخية، وحالة الجو التى تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم توفير سلالات تتناسب مع تغير الجو في مصر، وأنه في حالة تقديم أو تأخير مواعيد زراعة المحاصيل، سينتج عنه إنتاجية أكبر.