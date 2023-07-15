عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني يطالب بتعديل خريطة زراعة المحاصيل بمصر بسبب حرارة الجو .. فيديو

الزراعة
الزراعة

أكد النائب محمد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التغيرات المناخية ظاهرة عالمية، ولكن لها تأثير على جميع الدول، ومنها مصر، موضحًا أن تأثير التغيرات المناخية أصبح يظهر على المحاصيل الزراعية. 

txt

إقرار 188 قانونا و44 اتفاقية دولية | ملخص انتهاء دور الانعقاد الثاني لـ مجلس النواب

txt

رئيس منطقة الأزهر بالمنوفية يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية

وأضاف عضو لجنة الزراعة، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك محاصيل تأثرت من حرارة الجور مثل المانجو و الزيتون، و القمح و البنجر، وغيرها من المحاصيل.

ولفت إلى أنه يطالب إعادة دراسة الخريطة الزراعية بمصر، ويتم تغيير مواعيد الزراعة، حتي يكون هناك زراعة لـ المحاصيل متوافقة مع التغيرات المناخية، وحالة الجو التى تشهدها مصر في الفترة الأخيرة.  

وأشار إلى أنه من الممكن أن يتم توفير سلالات تتناسب مع تغير الجو في مصر، وأنه في حالة تقديم أو تأخير مواعيد زراعة المحاصيل، سينتج عنه إنتاجية أكبر.

 

لجنة الزراعة مجلس النواب التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية زراعة الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

صدمة قوية في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب غدًا

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

ترشيحاتنا

الأسوأ قادم .. الأرصاد تحذر من موجة حارة قياسية

آيات من سورة الروم برواية ورش عن نافع للقاريء أحمد زكي.. فيديو

أحدث أسعار هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر .. صور

طبيب يحذر من مشروب شعبي يسبب سيولة ونزيف

عرض رسمي .. نادٍ تركي يسعى لـ ضم نجم الأهلي

أحمد موسى : العالم ملتهب بسبب ارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ