مفاجأة .. الأرصاد تكشف حقيقة وصول الحرارة إلى 50 درجة | فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة وصول الحرارة إلى 50 درجة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "درجات الحرارة لن تصل إلى 50 درجة في أي منطقة في مصر، لافته: "أعلى درجة حرارة تسجلها مصر في جنوب الصعيد بنحو 45 درجة".

وقالت: "هناك امتداد لمرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا يزيد الإحساس بدرجات الحرارة، إضافة إلى منخفض الهند الموسمي الذي يزيد نسبة الرطوبة في الجو ما يتبعه ارتفاع درجات الحرارة".

وأشارت: "موجة الطقس الحار بدأت الخميس الماضي ومتوقع استمرارها حتى الخميس المقبل"، موضحه: "التغيرات المناخية تؤثر على مختلف دول العالم بشكل متفاوت، مضيفة أنه في ظل ارتفاع متوسط درجات الحرارة عالميا يعني استمرار الظواهر الجوية العنيفة أكثر من التي نراها خلال الأيام الحالية .

