بسام راضي : مصر أوقفت كل موجات الهجرة غير الشرعية منذ سنوات

أكد السفير باسم راضي سفير مصر في إيطاليا، على استضافة مجلس الشيوخ الإيطالي، له لاستعراض وجهة النظر المصرية تجاه قضية الهجرة بحضور وزير الصناعة الايطالى وعدد من كبار من المسؤولين الايطاليين وأعضاء المجلس، واساتذة من جامعتى لاسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجلس الشيوخ الإيطالي يولي اهتماما كبيرا بملف الهجرة غير الشرعية ".

وأضاف راضي :" تلقيت دعوة من مجلس الشيوخ الإيطالي لعرض وجهة نظر مصر في ملف الهجرة غير الشرعية ".

وتابع بسام راضي :" مصر نجحت في إيقاف اي موجات هجرة من السواحل الشمالية منذ سنوات ".

واكمل بسام راضي :" مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل القضاء على الهجرة غير الشرعية وهذا المجهود يستحق ان يراه العالم بأكمله ".

