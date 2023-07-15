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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بسام راضي: وجهت دعوة إلى إيطاليا لدعم مشروعات البنية التحتية في أفريقيا

بسام راضي
بسام راضي

أكد  السفير باسم راضي سفير مصر في إيطاليا، على استضافة مجلس الشيوخ الإيطالي، له  لاستعراض وجهة النظر المصرية تجاه قضية الهجرة وذلك بحضور وزير الصناعة الايطالى وعدد من كبار من المسؤولين الايطاليين وأعضاء المجلس، واساتذة من جامعتى لاسابينسا وبيرودجا وخبراء إعلام من التليفزيون الإيطالي الرسمي .

 

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وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "شرحت المجهودات المصرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ".

 

وتابع بسام راضي:"  استعادة الأمن في مصر منعت خروج اي مركب بشكل غير شرعي من مصر ".

 

وأكمل بسام راضي :" هناك موجات هجرة غير شرعية تتدفق إلى أوروبا ومنهم مصريين لكنهم لا يخرجون من مصر ويخرجون من ليبيا أو دول اخرى وهؤلاء المصريين يخرجون من مصر بطرق شرعية ".

 

ولفت بسام راضي :"  شرحت بالتفصيل أن التجارة البينية في افريقيا هي الأقل في العالم وأفريقيا تفتقر للبنية الأساسية ".

 

وتابع بسام راضي :"  وجهت دعوة إلى إيطاليا  لدعم مشروعات البنية التحتية في أفريقيا ".


 

بسام راضي إيطاليا اخبار التوك شو الهجرة إفريقيا

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