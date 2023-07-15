الحق اشتري الشبكة.. انخفاض في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تشهد أسعار الذهب خلال تعاملات الساعات القليلة الماضية حالة من الاستقرار النسبي علي مستوي جميع الأعيرة حيث لم تسجل أسعار المعدن الأصفر تغيرا يذكر فعيار 21 سجل 2,180 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم السبت بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869

عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453

عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

وتشهد أسعار الذهب حالة انخفاض طفيفة علي مستوي جميع الأعيرة الذهبية خلال الساعات القليلة الماضية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وتشهد أسعار الذهب عالميا خلال هذه الفترة حالة من التراجع ولكن أيضا في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أبريل ، بعد أن رفعت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بتوقف رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بعد هذا الشهر.

تراجع أسعار الذهب عالميا

وسجل أسعار الذهب الفورية تراجع بقيمة 0.1٪ إلى 1959.27 دولار للأوقية، لكنه ارتفع بنحو 1.8 ٪ كما أغلقت عقود الذهب الأمريكية الآجلة على تغيير طفيف عند 1.964.40 دولار.



وفيما يخص سبائك الذهب فقد سجلت أعلى مستوياتها منذ 16 يونيو بعد أن أظهرت بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو سجلت أصغر زيادة سنوية لها منذ أكثر من عامين ، مما دفع الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا.