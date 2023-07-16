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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ .. وتحذير للملايين من مستخدمي واتساب

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تويتر في أزمة! .. إيلون ماسك يعلن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪

 

بعد أسابيع قليلة للغاية من إعلان شركة ميتا عن تطبيقها Threads المنافس لـ تويتر والذي لاقى استحسانا كبيرا من المستخدمين وصل إلى ما يشبه بالهجرة الجماعية من تويتر، قال مالك تويتر، إيلون ماسك، إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات.

 

تحذير للملايين من مستخدمي واتساب.. يتم حظرك نهائيا في هذه الحالات


قد لا يدرك الكثيرون من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp أن التطبيق يحتوي على عدد من القواعد التي يجب الالتزام بها، وأنه في حالة كسر هذه القواعد قد يقوم التطبيق - وفقا لسياسة الخصوصية التي يتبعها - بحظرك بشكل نهائي.    

 

المفاجأة الكبرى.. هل ستعمل هواتف آيفون iPhone 15 بالذكاء الاصطناعي؟


كشفت تقارير أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15، والتي ستطلقها شركة آبل الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، ستحصل على ترقية صحية كبيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تكون الأولى من نوعها.


ميتا تتخذ إجراءات إضافية لحظر المستخدمين الأوروبيين من استخدام Threads

 

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق Threads في بيان لها إنها اتخذت المزيد من الإجراءات لمنع المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى التطبيق الجديد عبر شبكات VPN والتي يمكنها تخطي الحجب المفروض على التطبيق في تلك الدول.

 

الميكروفون يتجسس عليك.. تحذير عاجل لجميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد


حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من ضرورة تفعيل عدد من الإعدادات المهمة في هواتفهم نظرا لأن الميكروفون الموجود داخل الهواتف يمكنه التجسس على المستخدمين.

 

حلم عشاق سامسونج يتحقق .. تسريبات تكشف مفاجأة عن البديل الأرخص لـ Galaxy S23


كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S23 FE القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والنسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23 سينطلق بالفعل في الربع الثالث من هذا العام، وذلك بعد انتظار كبير لعشاق ومحبي هواتف الشركة.

 

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