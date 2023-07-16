أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يعلن انخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ .. وتحذير للملايين من مستخدمي واتساب

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بعد أسابيع قليلة للغاية من إعلان شركة ميتا عن تطبيقها Threads المنافس لـ تويتر والذي لاقى استحسانا كبيرا من المستخدمين وصل إلى ما يشبه بالهجرة الجماعية من تويتر، قال مالك تويتر، إيلون ماسك، إن التدفق النقدي لتويتر لا يزال سلبيا بسبب انخفاض ما يقرب من 50 % في إيرادات الإعلانات.



قد لا يدرك الكثيرون من مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp أن التطبيق يحتوي على عدد من القواعد التي يجب الالتزام بها، وأنه في حالة كسر هذه القواعد قد يقوم التطبيق - وفقا لسياسة الخصوصية التي يتبعها - بحظرك بشكل نهائي.



كشفت تقارير أن هواتف آيفون القادمة iPhone 15، والتي ستطلقها شركة آبل الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة، ستحصل على ترقية صحية كبيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، قد تكون الأولى من نوعها.

قالت شركة ميتا المالكة لتطبيق Threads في بيان لها إنها اتخذت المزيد من الإجراءات لمنع المستخدمين المقيمين في الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى التطبيق الجديد عبر شبكات VPN والتي يمكنها تخطي الحجب المفروض على التطبيق في تلك الدول.



حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من ضرورة تفعيل عدد من الإعدادات المهمة في هواتفهم نظرا لأن الميكروفون الموجود داخل الهواتف يمكنه التجسس على المستخدمين.



كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy S23 FE القادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والنسخة الأرخص من هاتف Galaxy S23 سينطلق بالفعل في الربع الثالث من هذا العام، وذلك بعد انتظار كبير لعشاق ومحبي هواتف الشركة.