خالد عيد يرد على اتهامه بتسببه في هبوط غزل المحلة

أعرب خالد عيد، المدير الفنى لغزل المحلة ، عن حزنه الشديد لهبوط فريقه للممتاز ب، بعد هزيمته أمام حرس الحدود في المباراة التي جرت أمس الجمعة بالدوري العام.

وقال خالد عيد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي، على قناة « صدى البلد»، :" اعتذر لجمهور المحلة بعد الهبوط للممتاز ب، ولست مسئولا عن هبوط الفريق مثلما يتردد".

وأكد قائلا :" لم أحارب عبد الباقي جمال طوال فترة تدريبه لغزل المحلة ، وكيف يتم اتهامى بمحاربة غزل المحلة من أجل قيادة الفريق خاصة وأني كنت مدربا لفريق الترسانة".

https://www.youtube.com/watch?v=-9VrooBGS4E