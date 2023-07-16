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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقيب المحامين يصرف معاش الدفعة الواحدة كاملاً لأسرة أميرة جمال

نقيب المحامين
نقيب المحامين

أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، قرارًا بصرف معاش الدفعة الواحدة كاملًا، لأسرة أميرة جمال المحامية بحلوان، والتي توفيت أمس السبت، إثر حادث أليم.

ووجه نقيب المحامين، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق للزميلة المحامية دون مطالبة الورثة بأي أوراق أو مستندات.

يشار إلى أن أميرة جمال المحامية بحلوان، توفيت أمس السبت إثر حادث أليم أمام المحكمة الإقتصادية، بعد تأدية عملها، وتقدم النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة بخالص التعازي لأسرة المرحومة، داعين الله تعالى لها بالرحمة والمغفرة، ولأسرتها بالصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

نقيب المحامين معاش الدفعة الواحدة حادث

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