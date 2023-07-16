حس شوية بالجمهور.. مشادة كلامية بين زوجة ميدو وأحد المتابعين

نشرت يسرا الليثي زوجة الكابتن أحمد حسام ميدو، صورة جديدة برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

وجاء تعليق أحد المتابعين: مش لازم تنزل صورك وانت في إجازة ومبسوط وجمهور الزمالك ربنا اعلم بيه، بدل ما بيحارب كل الجهات، لنا الله، حس شويه بالجمهور وخليك زكي في التصرفات.

وجاء رد زوجة ميدو: احنا لا في اجازة ولا مبسوطين، احنا بيشغلنا الزمالك ومصلحته اكتر من اي حد.

يذكر أن محمد عثمان المستشار القانونى للنادى الأهلى، إن ما فعله ميدو بحق أسامة حسنى، وجمال جبر، جريمة قذف تستحق العقاب.

وأوضح محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج “الحكاية”، المذاع عبر قناة “ام بى سي مصر” أن أحمد حسام ميدو هاجم أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر واتمهما بانتمائهما إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح المستشار القانونى للنادى الأهلى قائلا: "استغربت ما كتبه ميدو، لانه ليس اسلوبه ولكن هناك شخص آخر كتب ذلك الأمر".

وتابع المستشار القانونى للنادى الأهلى: "ما كتبه ميدو كلام هراء لا يستحق الرد، وتم التقدم ببلاغ ضد ميدو ولكن أى رد فعل من ميدو لترضية أسامة حسنى، والكابتن جمال جبر سيتم تسوية الأمر".