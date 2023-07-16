بعد تحذير ياسمين عز.. ترتيب مكونات طبق السلطة والقيمة الغذائية

وجهت الإعلامية ياسمين عز نصائح للمتزوجات قائلة "أرجوكى يا مدام وانتى بتعملى السلاطة بلاش تحطى الطماطم جنب الخيار".

وأضافت ياسمين عز خلال برنامج “كلام الناس”، عبر قناة “ام بى سى مصر” وإنتي بتعملي السلاطة لجوزك متحطيش الطماطم المؤنث جنب الخيار المذكر غلط وعيب".

دراسة

وتابعت ياسمين عز: الكلام دا دراسة الذكر والمؤنث جنب بعض يعنى طبق سلاطة عشوائي يعمل طاقة سلبية ونكد في البيت".

فى إطار هذا تحاور موقع صدى البلد مع الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية فى حقيقة هذه الدراسة وهل يؤثر ترتيب المكونات فى طبق السلطة عن القيمة الغذائية له .

خبير تغذية يجيب على حقيقة دراسة ياسمين عز

خبير تغذية يجيب على حقيقة دراسة ياسمين عز

نفي خبير التغذية أن هناك دراسة تزعم هذا الكلام وأوضح حقيقة تأثير ترتيب طبق السلطة على القيمة الغذائية له .

هل ترتيب مكونات طبق السلطة يؤثر على القيمة الغذائية لها ؟

خبير تغذية يجيب على حقيقة دراسة ياسمين عز

وقال شمس يؤثر ترتيب المكونات في طبق السلطة على القيمة الغذائية للسلطة، وذلك لأن بعض المكونات يحتوي على مواد غذائية أو عناصر غذائية معينة التي يمكن أن تتفاعل مع المكونات الأخرى في السلطة.

سلطة

على سبيل المثال، إذا قام شخص ما بترتيب الخضار الورقية مثل السبانخ والخس والكرنب والبقدونس في القاعدة، ثم وضع فواكه مثل العنب أو الفراولة أو التفاح بالقمة، فقد يؤدي ذلك إلى تعرض الخضار الورقية للتلوث بالعصير الأحمر الذي قد يتسرب من الفواكه، مما يؤدي إلى تغيير لون الخضار الورقية وتدهور القيمة الغذائية.

علاوة على ذلك، إذا تم وضع المكونات الحساسة مثل الجبنة المنزوعة الدسم أو البيض المسلوق أو الدجاج المطهو في الثلاجة لفترة طويلة، ثم تم وضعها في السلطة بعد ذلك، فقد تفقد هذه المكونات بعض القيم الغذائية والنكهة.

لذلك، من المهم ترتيب المكونات بطريقة تحافظ على قيمة العناصر الغذائية والنكهة، ويمكن ذلك عن طريق وضع المكونات الحساسة بشكل منفصل عن المكونات الأخرى في السلطة، وعدم ترك المكونات لفترات طويلة خارج الثلاجة.