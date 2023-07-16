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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بطائرات مسيرة.. أوكرانيا تشن هجمات عنيفة على شبه جزيرة القرم

هجمات أوكرانية على
هجمات أوكرانية على القرم

قال مسؤول عينته موسكو إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود شاركا في صد هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، الذي عينته موسكو، على تطبيق تليجرام إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.


ولم ترد تفاصيل بعد عن حجم الهجوم أو عن أي أضرار ناجمة عن الهجمات في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

والأسبوع الماضي، أعلن حاكم القرم أن الدفاعات الروسية أسقطت صاروخ كروز فوق منطقة كيرتش”.

يأتي ذلك بعد إعلان أمريكا تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية، للرد علي المباغتات الروسية علي الحدود بينها القرم.

لقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على اعتراف نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار بشأن تورط كييف بضرب جسر القرم.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت زاخاروفا، ردًا على تصريحات ماليار، إن "نظام كييف إرهابي"، مضيفة: "لقد شرعوا الآن في خطة لإنقاذ نفسهم من خلال إلحاق ضرر ممنهج بمحطة الطاقة النووية في زابورويجيا".

وأضافت زاخاروفا أن "قمة الناتو يجب أن تولي الاهتمام الرئيسي لهذا الموضوع بالذات لأن الغالبية العظمى من أعضاء الحلف ستكون في منطقة التدمير المباشر".

وكانت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، اعترفت في وقت سابق بأن نظام كييف هو المسؤول المباشر عن ضرب جسر القرم في خريف عام 2022.

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