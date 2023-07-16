لليوم الثانى على التوالى.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

شهدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم حالة استقرار على مستوي جميع الأعيرة الذهبية حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر شهرة في الأسواق المصرية حوالي 2,180 للجرام.

استقرار أسعار الذهب

وتعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء.

وتعتبر أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء وايضا تهم المستثمرين نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي حيث يعد المعدن الأصفر ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,491

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,284

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,180

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,869

عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,453

عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,246

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,483

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,440

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,491,429

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي فقد أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل الماضي، وذلك بعد بيانات التضخم الأمريكية التي زادت من التوقعات أن الفيدرالي الأمريكي قد يحتاج رفع الفائدة مرة واحدة فقط خلال النصف الثاني من العام، الأمر الذي دفع الدولار إلى الانهيار.

وشهد الاسبوع الماضي ارتفاع أسعار الذهب الفورية 1.6% ليسجل أعلى مستوى منذ شهر عند 1963 دولارا للأونصة .

ومنذ بداية الأسبوع الحالي سجت أسعار الذهب انخفاض بنسبة 0.3% لينهي الذهب بذلك سلسلة من الارتفاعات استمرت لخمس جلسات متتالية استطاع خلالها المعدن النفيس أن يخترق منطقة المقاومة الهامة عند 1930 – 1940 دولار للأونصة.

ويأتي اضطراب أسعار الذهب عالميا نتيجة بيانات التضخم الأمريكية عن شهر يونيو، فقد أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع أقل من المتوقع وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين بنسبة 4.8% .