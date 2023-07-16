عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏أمن القاهرة يكشف لغز عدد من جرائم السرقة ويضبط الجناة

سرقة
سرقة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان  بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك عدد (3) قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وأقرا بإرتكابهما عدد3 وقائع سرقة، وإرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإرتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالى وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" ، وإعترف بسرقته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلاً" وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة السرقات القاهرة جرائم السرقات مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

منع الزمالك من الفوز.. مفاجأة غير سعيدة تنتظر "بحه" لممارسة السحر

الموت يفجع الفنان سعد الصغير .. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

بعد إمام عاشور .. شوبير يعلن صفقة الأهلي الجديدة

من ميت عقبة للجزيرة.. أحمد الطيب يوجه رسالة بشأن رحيل أحمد فتوح ل الأهلي

النيابة العامة: المتجمهرون بسيدى براني دهسوا فرد أمن وتسببوا في وفاته

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

الدم بقى مية.. مواطن يشوه جسد شقيقته وزوجها بماء النار بسبب الميراث

مشاجرة عائلية بعين شمس تنتهي بوفاة شخص بسبب الميراث

محلات ودراجات نارية وعملات.. ‏أمن القاهرة يضبط 3 عصابات للسرقة والنصب

الأمن يكشف تفاصيل الإستيلاء على أموال من محاسب بشركة مقاولات

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة خاصة قتل طليقته رميا بالرصاص

‏عقب سيجارة يشعل النيران في أرض بجوار مسجد الحسين الجمالية

‏رئيس شركة خاصة يقتل طليقته بالتجمع الخامس.. تفاصيل

العثور على جثة أمام مقهى في البساتين .. والأمن يكشف لغز الجريمة

ترشيحاتنا

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: نحاول جاهدين مكافحة الإرهاب

التخصصات الجامعية المطلوبة للتقديم في كلية الشرطة 2023 .. تعرف عليها

ادعولها.. منشور مفاجئ لوالدة ميرنا هشام بعد شائعات تخلصها من حياتها

للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات.. مواعيد التقديم في أكاديمية الشرطة 2023

في نصف أكلات المصريين.. الأسبرتام يثير الجدل بعد تصنيفه مادة مسرطنة

‏أزمة صحية لشخص تتسبب في حادث سير بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

شكلها متغير .. شاهد أصالة بإطلالة غريبة في حفلها بتركيا

ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

قاوم بشدة.. فيديو لاصطياد أكبر ثعبان بورمي يثير جدلا واسعا

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ