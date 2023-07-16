‏أمن القاهرة يكشف لغز عدد من جرائم السرقة ويضبط الجناة

حققت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة العديد من النتائج الإيجابية في مجال مكافحة السرقات التي تمت في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تم ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة الحدائق وبحوزتهما (أجنة حديدية – مطرقة – حبل - صاروخ) حال قيامهما بفك عدد (3) قطع حديد من أحد كبارى المشاة بدائرة قسم شرطة الوايلى ، وأقرا بإرتكابهما عدد3 وقائع سرقة، وإرشدا بمسكنهما عن كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بإرتكاب واقعة كسر زجاج إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة قسم شرطة التجمع الخامس وسرقة مبلغ مالى وبحوزته (فرد خرطوش - طلقة لذات العيار- عدد من أقراص التامول المخدر).. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة بمسكنه ، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر" ، وإعترف بسرقته وأقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف مترجلاً" وأضاف بقيامه بإرتكاب واقعة سرقة هاتف آخر بذات الأسلوب ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.