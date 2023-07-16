محافظ المنوفية يستمع لشكاوى المواطنين ويوجه التفتيش وأملاك الدولة بفحصها

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا تجاه شكوى مواطن بناحية سبك الضحاك يتضرر من تعدى أحد المواطنين على الشارع العام، ما يلحق الضرر به وبالمواطنين، مؤكدا حرص المحافظة على التصدي بكل حسم لجميع أشكال التعديات والبناء بدون ترخيص حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بالمواطنين بمكتبه بالديوان العام، للاستماع إلى شكاواهم والتعرف على مطالبهم، واتخاذ إجراءات عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم وبما يحقق الصالح العام.



وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكوى مواطن بناحية حى شرق شبين الكوم يتضرر من تعنت الحى ضده فى تركيب بوابات بالسور الخاص بمنزله.

وقد كلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بفحص الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، ووافق المحافظ على طلب مفتش إدارى بمديرية التموين بالمنوفية يلتمس انتدابه للعمل بديوان عام وزارة التموين بالقاهرة مراعاة لظروفه الاجتماعية ولم شمل الأسرة.

كما تضمن اللقاء عددا من الشكاوى والطلبات تنوعت بين شكوى مواطن بناحية شنوفة مركز شبين الكوم يتضرر من تعدى أحد المواطنين على أرض أملاك دولة ملاصقة لمركز شباب القرية، وقد وجه المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بفحص الشكوى والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وكذا طلب معلم لغة إنجليزية بناحية منوف يلتمس الموافقة على طلب التسوية بالماجستير الخاص به أسوة بزملائه، وقد أحال المحافظ طلبه إلى مديرية التنظيم والإدارة للفحص والعرض عليه.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بالتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وقنوات التواصل الاجتماعى وتلبية مطالبهم فى إطار اللوائح والقوانين.