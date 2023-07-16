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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جاله جفاف| نتنياهو يغادر المستشفى بعد ليلة كاملة من التعب

نتنياهو
نتنياهو

خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المستشفى اليوم الأحد بعد دخوله أمس بسبب إصابته بالجفاف. 

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال الأطباء إن نتنياهو بصحة جيدة.

وشوهد موكب نتنياهو وهو يغادر مركز "شيبا - تل هشومير" الصحي الإسرائيلي، حيث نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مكتبه قوله إنه خرج للتو من المستشفى.

من جانبه، كشف مركز "شيبا - تل هشومير" الصحي الإسرائيلي، أن التشخيص الأولي لحالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد إصابته الجفاف.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، خضع نتنياهو صباح اليوم، الأحد، إلى فحوصات طبية إضافية للاطمئنان على صحته.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن نتنياهو خضع لفحوصات طبية، صباح اليوم الأحد، في غرفة القسطرة في قسم أمراض القلب.

وأضافت الصحيفة أنه تم زرع جهاز مراقبة في قلبه نتنياهو، لكي يختبر من بين أمور أخرى، نشاط معدل ضربات القلب.

وتقرر تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية الذي كان من المقرر أن يعقد اليوم، إلى يوم غد، الاثنين.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الجفاف شيبا - تل هشومير بنيامين نتنياهو

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