أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

أعلن أحمد حسن عن وجود جوستافو سوزا المرشح للانضمام إلى الأهلي في التشكيل الأساسي لفريقه جيونبوك هيونداي الكوري في الدوري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن:"جوستافو سوزا المرشح للانضمام إلى الأهلي متواجد في التشكيل الأساسي لفريقه جيونبوك هيونداي الكوري في الدوري".

وكشف الإعلامي أحمد شوبير ، نجم الأهلي والمنتخب السابق ، تطورات موقف ملف الصفقات الخاص بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي .

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وقال شوبير في تصريحات إذاعية :"الأهلي سوف يعلن ضم إمام عاشور خلال الساعات القليلة المقبلة بعد الاتفاق على جميع التفاصيل".

وأضاف :"البرازيلي جوستافو هينريك سوزا هو الأقرب لتدعيم مركز رأس الحربة في الأهلي خلال الفترة القادمة".