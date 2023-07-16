عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تفقد أوكرانيا دعم العالم إزاء تعنتها في استمرار الحرب

حرب ودمار في أوكرانيا
حرب ودمار في أوكرانيا

أجرت أكثر من 20 دولة محادثات مع أوكرانيا في النصف الأول من (يوليو) من أجل "الإسراع بإنهاء الحرب"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وأعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، تسليط الضوء على أهمية زيارة القادة الدوليين لأوكرانيا في مقطع فيديو نشره مؤخرا.

وأمس وصول الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول لأوكرانيا، و قال إن الزيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية.

وشدد على أن "سرعة إنهاء الحرب تعتمد على "أعلى وتيرة" للدعم الدولي ، وذكر حوالي 20 دولة عقدت اجتماعات قمة مع أوكرانيا في النصف الأول من يوليو.

ولكن بدأت حركة تململ في أوروبا تعود بقوة، كاشفة عن استياء كبير من استمرار الحرب في ضوء عدم رغبة أوكرانيا في الحوار، ووسط تراجع أهمية هجومها المضاد ضد روسيا، حيث يبدي الجيش الروسي قوة في الرد على الأوكران.

وخسرت أوكرانيا نحو 20% من قوة الهجوم المضاد العسكري الذي بدأ الشهر الماضي.

كما عبرت بلغاريا عن استيائها من إضاعة أوكرانيا الكثير من الفرص لوقف الحرب.
ويقول محللون إن العناد الأوكراني، سيؤثر سلبا على دعم أوكرانيا خلال المدى الطويل.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه فلاديمير بوتين أن جميع محاولات الهجوم المضاد الأوكرانية قد باءت بالفشل.

وقال الرئيس الروسي، إن هدف كييف لاستعادة الأراضي "لم ينجح".

وقال للتلفزيون الروسي الرسمي: "كل محاولات العدو لاختراق دفاعنا.. لم تنجح طوال الهجوم بأكمله.

اجتماعات الرئيس الروسى الرئيس الكوري الجنوبي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الرئيس فولوديمير زيلينسكي هجومها المضاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام

إعارة وبيع نهائي| 9 نجوم على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي.. تفاصيل

العلبة تخطت 70 جنيها.. مفاجأة صادمة في أسعار السجائر اليوم بمصر

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن صفقة الأهلي الجديدة.. تفاصيل

أنا مش مهاجم تعبان| نجم الأهلي يفتح النار على موسيماني.. وهذه حقيقة عودته للفريق

موضوعات متعلقة

كشف مخابراتي.. فترة الاضطراب ما بعد تمرد فاجنر أوشكت على الانتهاء

اعتقال بوتين.. هل يحدث فعلا في جنوب أفريقيا؟

هذا ما يقوله ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارًا للبرميل في لندن

ترامب على بعد أسابيع من مواجهة تهم جنائية جديدة

أوروبا أمام صيف مرعب| درجات الحرارة تقترب من معدلات خمسينية.. وخبراء يحذرون من الأسوأ الأعوام المقبلة

16 تريليون دولار.. صفقة ضخمة بين بريطانيا وكتلة المحيط الهادي

انتصار روسي كاسح.. هذا ما يقوله محللون عن خسائر أوكرانية فادحة

حرارة عالية تشهدها مناطق عدة.. خبراء: القادم أسوأ على العالم في 2023

ترشيحاتنا

تسعير عادل| تدخل برلماني عاجل لإنقاذ سوق الدواء.. و170 مليار جنيه حجم تجارته

رئيس مجلس القضاء الاعلي يأمر بانتداب وتجديد ندب عدد من القضاة بمحكمة النقض

بوتين يكشف موقف روسيا من الأسلحة الغربية المغتنمة في الحرب الأوكرانية

السفير التركي يكشف موعد زيارة الرئيس السيسي إلى أنقرة

خليفة نيرة أشرف في الأردن.. تطورات غير متوقعة في جريمة قتل إيمان إرشيد

السيسي يبحث العلاقات الثنائية وأوضاع القرن الأفريقي وأزمة السودان مع رئيس كينيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعولي كتير.. مأساة بلوجر بعد تأخر شنطة عيد ميلادها| تفاصيل

أقدم من برج إيفل|هدم مئذنة مسجد بالعراق يثير جدل رواد السوشيال ميديا..اعرف السبب

سعر خرافي .. محمد حماقي يثير الجدل بقميص فاخر.. شاهد

يتناوله مشاهير السوشيال ميديا.. مشروب جديد مضر بصحة الأطفال.. تفاصيل

فيديو

هزة جديدة في سعر الذهب.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة

أفعال مخلة وطقوس شيطانية.. ترافيس سكوت يثير الجدل قبل حفل الأهرامات.. فيديوجراف

ظل تائها لشهور .. مقطع فيديو يثير الجدل لقصة نجاة لا تصدق في المحيط

اتهامه بتعاطي المخدرات وخلافه مع عادل إمام.. محمد هنيدي يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ