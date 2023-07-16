هل تفقد أوكرانيا دعم العالم إزاء تعنتها في استمرار الحرب

أجرت أكثر من 20 دولة محادثات مع أوكرانيا في النصف الأول من (يوليو) من أجل "الإسراع بإنهاء الحرب"، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز بريطانية.

وأعاد الرئيس فولوديمير زيلينسكي ، تسليط الضوء على أهمية زيارة القادة الدوليين لأوكرانيا في مقطع فيديو نشره مؤخرا.

وأمس وصول الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول لأوكرانيا، و قال إن الزيارة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين أوكرانيا وكوريا الجنوبية.

وشدد على أن "سرعة إنهاء الحرب تعتمد على "أعلى وتيرة" للدعم الدولي ، وذكر حوالي 20 دولة عقدت اجتماعات قمة مع أوكرانيا في النصف الأول من يوليو.

ولكن بدأت حركة تململ في أوروبا تعود بقوة، كاشفة عن استياء كبير من استمرار الحرب في ضوء عدم رغبة أوكرانيا في الحوار، ووسط تراجع أهمية هجومها المضاد ضد روسيا، حيث يبدي الجيش الروسي قوة في الرد على الأوكران.

وخسرت أوكرانيا نحو 20% من قوة الهجوم المضاد العسكري الذي بدأ الشهر الماضي.

كما عبرت بلغاريا عن استيائها من إضاعة أوكرانيا الكثير من الفرص لوقف الحرب.

ويقول محللون إن العناد الأوكراني، سيؤثر سلبا على دعم أوكرانيا خلال المدى الطويل.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه فلاديمير بوتين أن جميع محاولات الهجوم المضاد الأوكرانية قد باءت بالفشل.

وقال الرئيس الروسي، إن هدف كييف لاستعادة الأراضي "لم ينجح".

وقال للتلفزيون الروسي الرسمي: "كل محاولات العدو لاختراق دفاعنا.. لم تنجح طوال الهجوم بأكمله.